На Донеччині бійці Нацгвардії героїчно відбили три атаки російських військових та бойовиків

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацгвардії.

"Вночі в районі населених пунктів Роздольне, Василівка та Староласпа точилися жорсткі бої сил Національної гвардії України з підрозділами збройних сил РФ та терористів", - йдеться у повідомленні.

По силах першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України було нанесено вогонь з ворожої артилерії та систем залпового вогню «Град».Читайте такожБойовики атакували блокпост силовиків у Роздольному з чотирьох вантажівок з написом "діти"

Українськими військовослужбовцями було героїчно відбито три атаки противника. В ході бою дев`ятеро військовослужбовців Національної гвардії України були поранені, одного військовослужбовця вбито", - йдеться в повідомленні.