На Донеччині бійці Нацгвардії героїчно відбили три атаки російських військових та бойовиків
На Донеччині в ході бою з військовими РФ один боєць Нацгвардії загинув, дев'ять - поранені
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацгвардії.
"Вночі в районі населених пунктів Роздольне, Василівка та Староласпа точилися жорсткі бої сил Національної гвардії України з підрозділами збройних сил РФ та терористів", - йдеться у повідомленні.
По силах першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України було нанесено вогонь з ворожої артилерії та систем залпового вогню «Град».Читайте такожБойовики атакували блокпост силовиків у Роздольному з чотирьох вантажівок з написом "діти"
Українськими військовослужбовцями було героїчно відбито три атаки противника. В ході бою дев`ятеро військовослужбовців Національної гвардії України були поранені, одного військовослужбовця вбито", - йдеться в повідомленні.