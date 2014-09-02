На Донеччині бойовики та російські військові встановлюють блокпости - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"В районі населених пунктів Комсомольське, Василівка, Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Вони виставляють блокпости, патрулі, спостережні пости тощо", - йдеться у повідомленні.Читайте такожТимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО

У штабі також зазначили, що а території Донецької та Луганської областей продовжуються запеклі бої.