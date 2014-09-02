На Донеччині бойовики та російські військові встановлюють блокпости - штаб АТО
09:06, 02 вересня 2014Політика
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У декількох населених пунктах на Донеччині бойовики та російські військові встановлюють блокпости.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"В районі населених пунктів Комсомольське, Василівка, Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Вони виставляють блокпости, патрулі, спостережні пости тощо", - йдеться у повідомленні.Читайте такожТимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО
У штабі також зазначили, що а території Донецької та Луганської областей продовжуються запеклі бої.
Позначки на карті: 1- Василівка, 2-Комсомольське 3 - Роздільне
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