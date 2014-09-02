Сьогодні Обама прибуде до Естонії, де планує зустрітися з лідерами країн Балтії

Президент США Барак Обама сьогодні прибуває до Європи. Він відвідає Естонію, звідки попрямує до Великобританії на саміт НАТО. Візиту Обами в Естонії надається особливе значення у зв'язку з безпрецедентною за останні десятиліття напруженістю між Росією і Заходом з приводу збройного конфлікту на сході України, повідомляє Радіо Свобода.

США і їхні східноєвропейські союзники в останні місяці ввели санкції проти Росії у сфері фінансів, промислового співробітництва і торгівлі.

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Прибуття Обами до Естонії очікується ввечері 2 вересня. На наступний день він зустрінеться з президентом Естонії Тоомасом Хендріком Ільвесом, а також президентами Латвії і Литви. Саміт НАТО пройде в Уельсі 4 і 5 серпня.