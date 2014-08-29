Обама: Важливо визнати, що військового вирішення ситуації в Україні не буде
США не планують використовувати військові методи для вирішення ситуації в Україні.
США не розглядають варіанту військового втручання у вирішення конфлікту в Україні.
Про це сказав президент США Барак Обама на прес-конференції у Вашингтоні, яку транслював сайт Білого дому.
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"Ми не використовуємо військові методи для вирішення української проблеми. Те, що ми робимо, це мобілізація міжнародної спільноти, аби натиснути на Росію", - заявив він.
"Я думаю, що дуже важливо визнати, що військового вирішення цієї проблеми не буде в майбутньому", - наголосив Обама і зауважив, що США "не шукають військового протистояння з Росією".
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Водночас президент США зазначив, що його країна не планує відмовлятися від "твердої позиції" у цьому питанні.
На думку Обами, Росія своїми діями в Україні "послаблює, а не посилює свою позицію", і згодом це ставатиме "все більш очевидним".