Обама: Важливо визнати, що військового вирішення ситуації в Україні не буде

США не розглядають варіанту військового втручання у вирішення конфлікту в Україні.

Про це сказав президент США Барак Обама на прес-конференції у Вашингтоні, яку транслював сайт Білого дому.

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"Ми не використовуємо військові методи для вирішення української проблеми. Те, що ми робимо, це мобілізація міжнародної спільноти, аби натиснути на Росію", - заявив він.

"Я думаю, що дуже важливо визнати, що військового вирішення цієї проблеми не буде в майбутньому", - наголосив Обама і зауважив, що США "не шукають військового протистояння з Росією".

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Водночас президент США зазначив, що його країна не планує відмовлятися від "твердої позиції" у цьому питанні.

На думку Обами, Росія своїми діями в Україні "послаблює, а не посилює свою позицію", і згодом це ставатиме "все більш очевидним".