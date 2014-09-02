Депутати не підтримали пропозицію збиратися на засідання лише по вівторках

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення 5-ї сесії ВР сьомого скликання (№ 4573А).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 169 депутатів із 326 зареєстрованих у сесійній залі. Від фракцій Партії регіонів та “Свобода” не голосував жоден депутат.

Проектом постанови передбачалося зменшити час роботи парламенту в пленарному режимі. Так, під час пленарних тижнів пропонувалося працювати лише по вівторках, а в інші дні депутати мали працювати у комітетах, комісіях та фракціях.

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Водночас передбачалося, що в разі необхідності депутати могли бути скликані на засідання головою ВР.