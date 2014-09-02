Рада з третього голосування підтримала порядок денний (виправлено)

Парламент ухвалив постанову “Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання” (№4570-А).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Депутати ухвалили документ лише під час третього голосування. Під час першого за дане рішення проголосували лише 204 депутати (при необхідних 226 — УНІАН).

Пропонувалося підтримати включення до порядку денного всіх законопроектів, внесених народними депутатами, комітетами та фракціями. Після цього, коли не відбулося результативне голосування, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що оскільки фракція Партії регіонів не голосує, незважаючи на вчорашні домовленості на Погоджувальній раді, він пропонує проголосувати за порядок денний роботи ВР, виключивши з нього всі законопроекти, внесені депутатами з цієї фракції. Але цю пропозицію депутати не підтримали: «за» проголосували лише 208 парламентаріїв.

Читайте такожДепутати спростили ввезення продукції оборонного призначення

Після довгих дискусій парламент під час третього голосування все таки підтримав порядок денний свої роботи. При цьому не зрозуміло, виключили законопроекти «регіоналів» з порядку денного чи не виключили.

Порядком денним передбачено розгляд ряду рішень щодо законопроекту про всеукраїнський референдум. Також заплановано розгляд ряду законопроектів, які стосуються підтримки сільського господарства в Україні. Крім того, депутати мають намір розглянути законопроекти щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, урядового законопроекту щодо засад державної антикорупційної політики в Україні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада провалила голосування за порядок денний.