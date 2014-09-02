На Луганщині росіяни обстріляли позиції української армії з РСЗВ "Ураган"

З території РФ обстріляли позиції україниської армії з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомляє сайт РНБО. "На північному напрямі росіянами з території РФ були обстріляні позиції ЗСУ поблизу с. Побєда Луганської області із застосуванням систем залпового вогню «Смерч». Також з російської території обстріляні населені пункти Станично-Луганського р-ну", - йдеться у повідомленні. Читайте такожТимчук: російські військові обстріляли медичну колону сил АТО Нагадаємо, з території Росії регулярно ведеться обстріл території України. 1 вересня росіяни з установок реактивних систем залпового вогню"Ураган" обстріляли артилерійські позиції ЗСУ.

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