Росіяни з установок "Ураган" тричі обстріляли артилерійські позиції української армії
09:57, 01 вересня 2014Політика
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Росіяни з установок реактивної систем залпового вогню"Ураган" обстріляли артилерійські позиції ЗСУ.
Росіяни тричі з установок "Ураган" обстріляли артилерійські позиції української армії / Фото: wikipedia.org Vitaly Kuzmin
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"Тричі зі сторони Російської Федерації, з застосуванням систем «Ураган» були обстріляні артилерійські позиції Збройних Сил України неподалік населеного пункту Весела Гора", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСили АТО знищили два танки, установку "Ураган" та шість установок "Град" бойовиків - штаб
Також продовжились обстріли позицій українських військ неподалік населених пунктів Леніно, Побєда, Лутугіно, Березіно, Тоненьке, Кіровське, Єнакієве, Донецьке.
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