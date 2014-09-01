Росіяни з установок "Ураган" тричі обстріляли артилерійські позиції української армії

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Тричі зі сторони Російської Федерації, з застосуванням систем «Ураган» були обстріляні артилерійські позиції Збройних Сил України неподалік населеного пункту Весела Гора", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСили АТО знищили два танки, установку "Ураган" та шість установок "Град" бойовиків - штаб

Також продовжились обстріли позицій українських військ неподалік населених пунктів Леніно, Побєда, Лутугіно, Березіно, Тоненьке, Кіровське, Єнакієве, Донецьке.