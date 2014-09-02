За добу сили АТО знищили 50 бойовиків і установку "Град"

13:30, 02 вересня 2014
Політика
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За добу сили АТО знищили 50 бойовиків і установку "Град", яка належала їм.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу сили АТО знищили установку "Град", 2 машини зарядки РСЗВ і 50 ворогів", - підкреслив Андрій Лисенко.

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