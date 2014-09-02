Підрозділи збройних сил РФ зафіксовані в 10 населених пунктах Донбасу
13:12, 02 вересня 2014Політика
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РНБО зафіксувала підрозділи збройних сил РФ в 6 населених пунктах Донецької області, а також в 4 населених пунктах Луганській області.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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«Російські підрозділи зафіксовані в Донецьку, Амвросіївці, Старобешеве, Гусельщиково, в Новоазовську і Маркіно Донецької області, в селищі Перемога, Новосвітловці, Хрящуватому Луганській області і в самому Луганську», - додав Андрій Лисенко.
«Збройні сили РФ продовжують концентрувати живу силу і військову техніку в захоплених населених пунктах», - сказав він.
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