МЗС: Україна стала майданчиком зіткнення між Заходом та Сходом, на кону - безпека Європи

У МЗС України заявляють, що Росія від прихованої війни перейшла до відкритого збройного вторгнення на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

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“Протягом останнього тижня ситуація на сході України зазнала кардинальних змін. Російська Федерація від прихованої війни перейшла до відкритого збройного вторгнення на територію України”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що, за інформацією силових структур, на території України діє не менше 4 батальйонно-тактичних груп російських збройних сил.

“Ми розцінюємо це як зухвалий акт агресії. В цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону, в тому числі відповідно до статті 51 Статуту ООН”, - сказав Перебийніс.

За його словами, своїми зухвалими діями напередодні самітів ЄС та НАТО Росія продемонструвала зневагу до міжнародного права, кинула виклик всьому демократичному світу, фактично зруйнувавши сучасний світовий порядок.

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Як сказав Перебийніс, своїми діями Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, але й весь регіон. “Україна вже де-факто стала майданчиком зіткнення між Заходом і Сходом, на кону якого - майбутнє демократії і безпеки на Європейському континенті”, - наголосив він.

За словами Перебийноса, сьогодні Європа стоїть не перед тактичним, а перед фундаментальним стратегічним викликом, адже агресором є військова ядерна потуга, яка не зважає на цивілізовані загально визнані норми і зухвало ігнорує міжнародне право. “В цих умовах Україна розраховує, що міжнародна демократична спільнота, насамперед НАТО, ЄС, стратегічні партнери України нададуть нашій державі дієву допомогу для відсічі російській агресії”, - додав Перебийніс.