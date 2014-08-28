Вторгнення ЗС РФ в Україну відбувається у кількох напрямках - Шкіряк
00:11, 28 серпня 2014Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк наголосив, що вторгнення російських військ в Україну відбувається у кількох напрямках
Шкіряк наголосив, що вторгнення російських військ в Україну відбувається у кількох напрямках / Фото УНИАН
Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.
"Треба наголосити на тому, що відбулося повномасштабне військове вторгнення ЗС РФ на територію України. Воно відбувається по кількох напрямках. І сьогодні своїми діями Генштаб Росії намагається розпорошити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на Донбасі", - сказав він.
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