Вторгнення ЗС РФ в Україну відбувається у кількох напрямках - Шкіряк

00:11, 28 серпня 2014
Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк наголосив, що вторгнення російських військ в Україну відбувається у кількох напрямках

Зорян Шкиряк / Фото УНИАН

Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Треба наголосити на тому, що відбулося повномасштабне військове вторгнення ЗС РФ на територію України. Воно відбувається по кількох напрямках. І сьогодні своїми діями Генштаб Росії намагається розпорошити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на Донбасі", - сказав він.

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