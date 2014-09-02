Члена екіпажу збитого 14 липня Ан-26 звільнено з полону

Про це кореспондента УНІАН сьогодні телефоном повідомила дружина льотчика Любов Мордвінова.

Вона зауважила, що отримала повідомлення про звільнення з полону чоловіка від українських військових, ще не бачилася з ним, а лише говорила телефоном, і він їй це підтвердив.

«Я зараз якраз їду його зустрічати, подробиці зараз не розповім, щоб, не дай Бог, не наврочити», - сказала Мордвінова.

Деталі вона пообіцяла повідомити пізніше.

Читайте такожДружина полоненого льотчика Ан-26 просить керівництво України допомогти врятувати її чоловікаЯк повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку було 7 членів екіпажу і одна людина, яка супроводжувала вантаж. У прес-центрі АТО повідомляли, що четверо з восьми членів екіпажу збитого українського літака Ан-26 врятовано й направлено в безпечний район.

Двоє загинули, одного пізніше знайшли, доля ще одного – Мордвінова - була невідома.

Пізніше з’ясувалося, що він перебуває у полоні у терористів.