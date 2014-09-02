Члена екіпажу збитого 14 липня Ан-26 звільнено з полону
Звільнено з полону льотчика Сергія Мордвінова, який був у складі екіпажу збитого терористами 14 липня літаку Ан-26 на Луганщині.
Про це кореспондента УНІАН сьогодні телефоном повідомила дружина льотчика Любов Мордвінова.
Вона зауважила, що отримала повідомлення про звільнення з полону чоловіка від українських військових, ще не бачилася з ним, а лише говорила телефоном, і він їй це підтвердив.
«Я зараз якраз їду його зустрічати, подробиці зараз не розповім, щоб, не дай Бог, не наврочити», - сказала Мордвінова.
Деталі вона пообіцяла повідомити пізніше.
Читайте такожДружина полоненого льотчика Ан-26 просить керівництво України допомогти врятувати її чоловікаЯк повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області було збито український військово-транспортний літак Ан-26. У літаку було 7 членів екіпажу і одна людина, яка супроводжувала вантаж. У прес-центрі АТО повідомляли, що четверо з восьми членів екіпажу збитого українського літака Ан-26 врятовано й направлено в безпечний район.
Двоє загинули, одного пізніше знайшли, доля ще одного – Мордвінова - була невідома.
Пізніше з’ясувалося, що він перебуває у полоні у терористів.