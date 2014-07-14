Екіпаж збитого АН-26 вийшов на зв'язок. Літак збили з ракетної зброї, ймовірно з території Росії

Про це міністр оборони Валерій Гелетей доповів Президенту України Петру Порошенку, повідомляє прес-служба Президента.

"Також було зазначено, що, з огляду на те, що літак йшов на висоті 6500 м, його враження переносними зенітними комплексами є неможливим, тобто літак був вражений іншою, більш потужною ракетною зброєю, яка була застосована, імовірно, з території Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

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Раніше очевидці повідомляли, що одного з членів екіпажу збитого АН-26 було взято в полон.

В мережі вже оприлюднено любительське відео падіння літака.