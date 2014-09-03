Бойовики та військові РФ взяли під контроль фактично весь південь Луганщини - Тимчук
Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається надзвичайно складною.
Бойовики та російські військові взяли під контроль фактично весь південь Луганщини.
Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"В результаті відходу українських військ у рамках проведеного перегрупування, російсько-терористичні війська взяли під контроль фактично весь південь Луганської області, далі перекидаючи підрозділи в район н.п.Луганск і проводячи наступальні дії на півночі Луганської області", - пише він.
Тимчук відзначає, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі залишається надзвичайно складною.
Читайте такожНа Луганщині представники армії РФ вимагають виділити землю для поховання загиблих - Тимчук
Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», бойовики та російські військові прагнуть взяти під контроль території Донецької області - від Донецька до Маріуполя. Також помічено перекидання підрозділів противника за напрямом Волновахи.
За словами Тимчука, активні бої зафіксовані в районах Дебальцевого, Стукалової Балки, Старобешевого, Амвросіївки.
Читайте такожНа Луганщині росіяни обстріляли позиції української армії з РСЗВ "Ураган"
"За минулу ніч позиції українських військ були обстріляні понад 20 разів. Зі ствольної артилерії і мінометів обстріляні позиції поблизу н.п.Красний Яр, Весела Гора, Станиця Луганська. З РСЗВ БМ-30 «Смерч» обстріляні позиції поблизу н.п.Побєда, - пише Тимчук. - З території Росії з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні блокпости українських силовиків поблизу н.п.Макарово".