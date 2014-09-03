Бойовики та військові РФ взяли під контроль фактично весь південь Луганщини - Тимчук

Бойовики та російські військові взяли під контроль фактично весь південь Луганщини.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті відходу українських військ у рамках проведеного перегрупування, російсько-терористичні війська взяли під контроль фактично весь південь Луганської області, далі перекидаючи підрозділи в район н.п.Луганск і проводячи наступальні дії на півночі Луганської області", - пише він.

Тимчук відзначає, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі залишається надзвичайно складною.

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Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», бойовики та російські військові прагнуть взяти під контроль території Донецької області - від Донецька до Маріуполя. Також помічено перекидання підрозділів противника за напрямом Волновахи.

За словами Тимчука, активні бої зафіксовані в районах Дебальцевого, Стукалової Балки, Старобешевого, Амвросіївки.

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"За минулу ніч позиції українських військ були обстріляні понад 20 разів. Зі ствольної артилерії і мінометів обстріляні позиції поблизу н.п.Красний Яр, Весела Гора, Станиця Луганська. З РСЗВ БМ-30 «Смерч» обстріляні позиції поблизу н.п.Побєда, - пише Тимчук. - З території Росії з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні блокпости українських силовиків поблизу н.п.Макарово".