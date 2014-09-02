Бойовики на Луганщині обстріляли з важкої артилерії житловий проспект, є жертви
18:13, 02 вересня 2014Політика
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В Алчевську Луганської області бойовиками з важкої артилерії обстріляно проспект Леніна.
REUTERS
Бойовики у Алчевську з важкої артилерії обстріляли житловий проспект, є жертви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«В Алчевську Луганської області бойовиками з важкої артилерії обстріляно проспект Леніна. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - заявив він.
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