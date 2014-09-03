Волноваха готується до окупації бойовиків і армії РФ - журналіст

Інформація про те, що російські військові нібито зайняли Волноваху (районний центр в 60 кілометрах на південь від Донецька) не відповідає дійсності. Про це з місця події повідомляє кореспондент informator.lg.ua.

Атмосфера в місті тривожна, але над адміністративними будівлями все ще майорять державні прапори України. При першому наближенні Волноваха живе звичним розміреним життям, але якщо придивитися, можна побачити багато свідчень того, що місто готується до того, що в нього увійдуть бойовики «ДНР» і російська армія. Сили АТО залишили свої позиції в Волновасі, а місцева міліція не готова протистояти бойовикам.

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З міста евакуйовано транзитний пункт для переселенців, в районну лікарню більше не надходять поранені - їх тепер везуть далі від «лінії фронту». Але всі муніципальні і державні служби продовжують функціонувати в штатному режимі, забезпечуючи життєдіяльність міста і задовольняючи потреби жителів району. Але з розмов з чиновниками стає зрозуміло, що місто надане саме собі - чітких інструкцій розпоряджень від вищого начальства не надходить, і керівники служб змушені діяти на свій страх і ризик.

Розуміючи, що найближчим часом місто буде захоплене й ніхто не може гарантувати їм безпеку, чиновники дуже стримані у своїх коментарях - все, що вони скажуть, може бути використано проти них окупантами. Велика частина проукраїнськи налаштованих активістів покинули або залишають місто. Не менше половини з решти, за словами самих місцевих жителів, будуть зустрічати російську армію як визволителів. Але волновахці далеко не однорідні в оцінках того, що відбувається, і місцевих прихильників єдиної України (яких в місті, не дивлячись ні на що, залишається чимало) чекають важкі часи.