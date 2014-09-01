Росіяни готуються атакувати Волноваху - комбат "Азова"

Про це в ефірі "Подробностей" заявив командир батальйон "Азов" Андрій Белецький, перебуваючи в районі окупованого росіянами Новоазовська.

"Прорив буде наноситися не в районі Новоазовська, а північніше, там ситуація більш важка. Хочуть розсікти угруповання ударом на Волноваху", - сказав Белецький.

За словами комбата, ситуація в самому Новоазовську стабільна - йдуть бої місцевого значення. При цьому він підтвердив, що російські військові знищили катер прикордонників біля Маріуполя.

Одночасно бійці "Азова" знищили групу саперів, яка намагалася розмінувати загородження. У самому Новоазовську російські офіцери взяли командування терористами в свої руки.

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"Росіяни передали техніку сепаратистам. Тепер вони виконують функцію офіцерів і військових спеців", - повідомив командир батальйону.

За словами Белецького, найміцнішим з точки зору оборони залишається місто Маріуполь.

"У Маріуполі, як в 1941-му році, сотні людей риють окопи і бліндажі. Всі роблять величезні зусилля, щоб війна не прийшла до нього. Наші війська готові битися до останнього", - запевнив комбат.

Андрій Белецький також переконаний, що кінцева мета Росії - не Донбас, а Київ і вся Україна.

"Перший етап - це тил з Луганської та Донецької областей. Другий етап - на Одесу, далі - Київ та на Захід", - каже командир батальйону.