Росіяни готуються атакувати Волноваху - комбат "Азова"
Російські війська хочуть нанести удар по Волновасі і тим самим розсікти групу української армії, яка там базується.
Про це в ефірі "Подробностей" заявив командир батальйон "Азов" Андрій Белецький, перебуваючи в районі окупованого росіянами Новоазовська.
"Прорив буде наноситися не в районі Новоазовська, а північніше, там ситуація більш важка. Хочуть розсікти угруповання ударом на Волноваху", - сказав Белецький.
За словами комбата, ситуація в самому Новоазовську стабільна - йдуть бої місцевого значення. При цьому він підтвердив, що російські військові знищили катер прикордонників біля Маріуполя.
Одночасно бійці "Азова" знищили групу саперів, яка намагалася розмінувати загородження. У самому Новоазовську російські офіцери взяли командування терористами в свої руки.
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"Росіяни передали техніку сепаратистам. Тепер вони виконують функцію офіцерів і військових спеців", - повідомив командир батальйону.
За словами Белецького, найміцнішим з точки зору оборони залишається місто Маріуполь.
"У Маріуполі, як в 1941-му році, сотні людей риють окопи і бліндажі. Всі роблять величезні зусилля, щоб війна не прийшла до нього. Наші війська готові битися до останнього", - запевнив комбат.
Андрій Белецький також переконаний, що кінцева мета Росії - не Донбас, а Київ і вся Україна.
"Перший етап - це тил з Луганської та Донецької областей. Другий етап - на Одесу, далі - Київ та на Захід", - каже командир батальйону.