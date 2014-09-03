В Польщі заявили, що Захід використовує Cхідну Європу як протитанкову міну

Про це він сказав в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza.

"Ми з подивом констатуємо, що деякі західноєвропейські країни так обережно підходять до зміцнення рубежу, який зараз виглядає найбільш уразливим... Вони мають нас за свою протитанкову міну", - сказав Сікорський.

За його словами, Польща, зважаючи на свою історію та розташування, значно більше занепокоєна подіями в Україні. "Переконувати західних європейців у нашій точці зору є дуже виснажливим і викликає розчарування", - сказав польський міністр.

Водночас він запевнив, що східний рубіж НАТО буде зміцнено так, як хотіла Польща. "Ми тут теж торгувалися за одне, отримаємо щось трохи інше. Але не будемо знеохочуватися лише тому, що присутність (Альянсу) буде називатися безперервною, а не постійною. Має значення суть, тобто можливість практичного виконання гарантій для Польщі", - сказав Сікорський.

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Як повідомляв УНІАН, 4-5 вересня в Уельсі відбудеться саміт НАТО, на якому очікується ухвалення рішення про посилення оборони у східноєвропейських державах у зв'язку з агресією Росії проти України.

Водночас, за неофіційними даними, Альянс не погодиться на розміщення своїх постійних баз у Польщі, як цього хотіла польська влада. Відбуватимуться лише постійні ротаційні тренування. Проти розміщення таких баз гостро виступає Росія, яка бачить у цьому загрозу для своєї безпеки. РФ також погрожує додатковим розміщенням своєї військової техніки, зокрема в Калінінграді.