Щастя піддалося масованому обстрілу: снаряди влучили на територію шпиталю - ЗМІ

Вночі місто Щастя на Луганщині піддалося масованому обстрілу. Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах, передає hromadske.tv.

За наявною інформацією, близько 00.00 центр було обстріляно з «Градів» або авіації. Снаряди, зокрема, влучили на територію шпиталю. Про це повідомив місцевий лікар.

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«Всі наші лікарі цілі (більшість евакуювали вчора), у шпиталі порожньо. Жителі ночували у підвалах. Скла у вікнах Щастя більше немає», - написав він.

Також, за повідомленням інших джерел, внаслідок обстрілу постраждали блокпост, крамниця, бар та перукарня.

Вчора повідомлялося, що Щастя готується до оборони - воно закрите на в'їзд та виїзд.