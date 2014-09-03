У Раді зареєстровано проект постанови про ліквідацію Печерського райсуду

Даний проект №5007 вніс народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Сергій Власенко.

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Згідно з проектом, текст якого розміщений на сайті парламенту, "Печерський районний суд Києва повністю дискредитував себе як судовий інститут, як суд, який у часи режиму Януковича був зразком винесення завідомо неправосудних рішень, в якому відбувалася розправа з політичними опонентами режиму Януковича, де ухвалювали неправомірні, виключно політично вмотивовані рішення на замовлення адміністрації колишнього президента України, що неодноразово підтверджено рішеннями Європейського суду з прав людини".

"Печерського районного суду Києва не торкнулися люстраційні заходи, що стало підставою для того, що на сьогоднішній день судді цього суду продовжують виносити завідомо неправосудні рішення", - зазначається в проекті постанови.

Верховній Раді пропонується звернутися до міністра юстиції щодо внесення президенту, згідно з ч.1 ст. 19 закону "Про судоустрій і статус суддів" звернення про ліквідацію Печерського райсуду.