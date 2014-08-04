Янукович в Суді ЄС хоче довести свою легітимність

Він вважає санкції, запроваджені 5 березня, помстою ЄС за його відмову від європейського курсу України, про це сказано в тексті його позову в Суд Європейського союзу в Люксембурзі, який оприлюднено 4 серпня в Офіційному журналі ЄС, передає DW.DE.

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У позові колишній президент протестує проти того, що в рішенні про санкції він названий "екс-президентом" і називає себе "легітимним" і "демократично обраним президентом України (позов датований 15 травня), а перехідний уряд - "незаконним". Позивач стверджує, що, запровадивши санкції проти нього, Євросоюз "намагався догодити" перехідному уряду, щоб він погодився на більш тісні відносини з ЄС.

Віктор Янукович вважає заморожування його рахунків в ЄС неправомірним, адже "на момент введення санкцій проти нього українські правоохоронні органи не вели слідство за підозрою в незаконному відчуженні державних коштів і виведенні їх за кордон". Крім того, колишній президент вважає, що блокування його активів є "порушенням права власності, гарантованого Хартією основних прав Європейського союзу".

Повністю ідентичні позови до Суду Євросоюзу в Люксембурзі подали і сини колишнього президента - Віктор та Олександр.