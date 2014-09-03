На сході України загинули не менше 2 тис. росіян – російський правозахисник

Про це УНІАН повідомила російський правозахисник, представник Міжрегіонального координаційного центру «Забутий полк» Олена Васильєва.

«Точну цифру дізнатися неможливо, але на даний момент на сході України точно більш як 2 тис. осіб – російських громадян, які перебували там зі зброєю в руках. Йдеться як про «добровольців» з Росії, так і про російських військовослужбовців», - сказала Васильєва і уточнила, що йдеться тільки про загиблих, без урахування поранених.

Вона підкреслила, що загинула велика кількість російських військовослужбовців. За її даними, це «більше 1 тис. 100 осіб».

«Усіх, кого направляли до «ДНР», там було багато добровольців, але там була велика кількість переодягнених під ополченців російських військових», - сказала вона.

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Васильєва повідомила, що ці дані одержані в результаті «простої арифметики» за свідченнями людей, які стали учасниками цих подій.

При цьому вона підкреслила, що такі повідомлення перевіряються з різних джерел, і лише потім враховуються у загальному підрахунку втрат Росії.

«У нас говорять, що всі, хто туди увійшов, російські ополченці, але реально туди відправляють хлопців-строковиків, яких примусили підписати контракти. Багато хто з них повернувся і розповідають про те, що бої з травня були дуже жорстокими, і дуже багатьох загиблих громадян Росії, багатьох ховали у братських могилах», - сказала Васильєва. За її словами, найголовніше - «нашим матерям дати по-людськи їх поховати».

«Зараз треба зробити все, щоб повернути на батьківщину загиблих. Можна бути за «Кримнаш», можна бути проти, але ми маємо знати, де наші загиблі, де вони поховані», - сказала Васильєва і додала, що таке вже було у Чечні і Афганістані.

Васильєва має намір визначити, де знаходяться братські могили російських громадян, щоб в майбутньому за аналізом ДНК ідентифікувати їх. «Російська влада не визнає участь російських військових в Україні, а трупи є. Матері і дружини телефонують, убиті горем», - сказала вона.