У батальйоні "Восток" воюють не "кадировці", а "сулімовці" - російський "доброволець"

Про це заявив учасник бойових дій в інтерв'ю Новой газете.

"Батальйон «Восток» окремо від нас збирають. Вони прибувають в інше місце, щоб не було конфліктів. Там в основному чечени. Ось пишуть, що там кадировці, але там не кадировці, там сулімовці, ті, хто служив у Суліма Ямадаєва. Але є і ті, хто служив у полку імені Ахмата-Хаджі Кадирова теж, так", - сказав він.

Читайте такожУ мережі з'явилося ще одне відео з "кадировцями" на ДонбасіТакож він заявив, що більшість "добровольців", які їдуть з Росії воювати в Україну, роблять це за гроші, яких "раніше і не бачили ніколи". За його словами, рядовим бійцям можуть платити до 60 тисяч рублів на місяць (близько 20 тисяч гривень - ред.).