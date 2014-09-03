Російський «доброволець» розповів, кого беруть воювати на Донбас і скільки їм платять

Журналісти російської Нової газети взяли інтерв'ю у учасника бойових дій на Донбасі. Це "чоловік за тридцять, у складі російського миротворчого контингенту брав участь у кількох військових кампаніях. На "цивілці" працював в особистій охороні".

За його словами, вербування найманців для війни в Україні ведеться декількома шляхами: вузьких фахівців (переважно спеціальності розвідка, диверсанти) шукають через військкомати, людей з досвідом бойових дій - через ветеранські організації, яких в Росії дуже багато, велика частина набору йде також через російське «казацтво».

Трапляється, що вербувальники приводять в пункти збору і випадкових людей. За словами «добровольця», одного разу людина при перевірці виявився безхатченком з вокзалу, іншого - з затримкою розумового розвитку. Приваблюють їх в основному гроші.

Читайте також"Всю роту поклали" - російська газета опублікувала розмову десантників про Україну«Деякі і грошей-то не бачили таких», - говорить «доброволець».

«У нас - від 60 тисяч рублів (в місяць, близько 20 тисяч гривень - ред.), є ті, хто отримує 80, 90 тисяч, командири - навіть більше. Але 60 тисяч рублів для рядового бійця - межа», - розповів він.

Також для бойовиків передбачені компенсації: за легке поранення - 120 тисяч, середнє - 180, важке - 360. Є і компенсація за смерть - ті ж 360 тисяч плюс організація похорону.

При цьому за поранення платять лише тим, хто повертається в складі свого підрозділу. Бойовиків попереджають, що перехід до "польових командирів" "ДНР" і "ЛНР" загрожує порушенням кримінальної справи за найманство.

Читайте такожТроє військовослужбовців з Мурманської області загинули в УкраїніЗа його словами, організацію бойовиків для участі в конфлікті на Донбасі проводять спільно козацтво, ФСБ, Міноборони Росії, при цьому буде продовжуватися їхня легалізація й інтеграція в силові відомства Росії.

"Починало все козацтво, ФСБ відповідала за секретність, а Міноборони надавало матзабезпечення, так скажемо. Зараз є розмова, що для нас навіть будуть розроблені контракти з Міноборони, як для цивільних фахівців. Будуть зроблені жетони, за зразком військових, але не зовсім такі", - говорить він.