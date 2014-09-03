Бойовики з'ясовують "причини відсутності" чоловіків, які виїхали із Донбасу
18:22, 03 вересня 2014Політика
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Бойовики почали формувати підрозділи, які будуть з'ясовувати, з яких причин чоловіки виїхали із захопленого регіону.
REUTERS
На захоплених територіях Донецької та Луганської областей бойовики збирають інформацію про чоловіків, які виїхали в інші регіони України.
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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"Терористи розпочали формувати підрозділи, що здійснюватимуть проведення фільтраційних заходів стосовно осіб чоловічої статі, які виїхали з регіону як біженці з зони АТО, з метою з’ясування обставин виїзду та причин відсутності під час бойових дій", - сказав Лисенко.
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