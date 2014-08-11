У Донецьку збирають паспортні дані громадян для розселення російських бойовиків
18:34, 11 серпня 2014Суспільство
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У Донецьку терористи збирають паспортні дані місцевих жителів, щоб розселити російських бойовиків.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "За інформацією МВС, терористична організація "ДНР" на вулицях Донецька поширює оголошення і зверненням терористів до місцевих громадян уточнити свої паспортні дані (прописку) за вказаними номерами з метою отримання спеціальних талонів на переселення в бомбосховища", - повідомив він.
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Андрій Лисенко застеріг, що "в дійсності ці паспортні дані будуть використовуватися для поселення у патріотів "ДНР" поранених бійців і російських ополченців".
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