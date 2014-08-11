У Донецьку збирають паспортні дані громадян для розселення російських бойовиків

Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "За інформацією МВС, терористична організація "ДНР" на вулицях Донецька поширює оголошення і зверненням терористів до місцевих громадян уточнити свої паспортні дані (прописку) за вказаними номерами з метою отримання спеціальних талонів на переселення в бомбосховища", - повідомив він.

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Андрій Лисенко застеріг, що "в дійсності ці паспортні дані будуть використовуватися для поселення у патріотів "ДНР" поранених бійців і російських ополченців".