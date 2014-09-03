Обама: НАТО має взяти зобов'язання по модернізації сил безпеки України
18:36, 03 вересня 2014Політика
0 0
Північноатлантичний альянс повинен прийняти конкретні зобов'язання щодо модернізації сил безпеки України.
REUTERS
Про це заявив президент США Барак Обама сьогодні в Таллінні, повідомляє кореспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твіттері".
Читайте такожОбама прокоментував розмову Порошенка із Путіним: "Сподіваюся, Москва готова піти назустріч"
"Україна потребує більше, ніж слів. НАТО необхідно прийняти конкретні зобов'язання щодо надання допомоги Україні модернізувати свої сили безпеки", - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter