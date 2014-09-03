Обама: НАТО має взяти зобов'язання по модернізації сил безпеки України

Про це заявив президент США Барак Обама сьогодні в Таллінні, повідомляє кореспондент The Wall Street Journal Пол Сонн в "Твіттері".

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"Україна потребує більше, ніж слів. НАТО необхідно прийняти конкретні зобов'язання щодо надання допомоги Україні модернізувати свої сили безпеки", - написав він.