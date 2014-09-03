Україна розраховує отримати спецстатус в НАТО і статус союзника США

Про це заявив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр Арсеній Яценюк.

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"Перед самітом НАТО хотів би зазначити, що наша мета - отримати спеціальний статус між Україною і НАТО. Вважаємо, що НАТО має надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер один. Сполучені Штати Америки, сподіваємося, нададуть Україні статус ключового союзника США", - сказав Арсеній Яценюк.

За його словами, правильним рішенням було б рішення про прийняття України в члени НАТО.

Прем'єр нагадав, що уряд схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу України. "І цей закон повинен бути негайно прийнятий парламентом. Ми також підготували проект закону про застосування санкцій, ми його прийняли в парламенті. Зараз необхідно підписання закону та прийняття санкцій проти Російської Федерації", - заявив глава уряду, додавши, що це також передбачає подання нових позовів до РФ як держави-агресора з відшкодуванням всіх збитків, які Росія завдала українській державі.