Російські сепаратисти-ісламісти можуть скористатися тим, що Росія оголила тили - експерт

Про це він сказав агентству УНІАН, коментуючи опублікований в інтернеті відеозапис звернення бойовиків угруповання "Ісламська держава" (ІД), в якому вони погрожують розпочати війну в Чечні і на Кавказі.

"Якщо російські війська будуть відволікатися на війну на сході України, тоді, безумовно, внутрішні російські сепаратисти, зокрема, і мусульманські, які хочуть відновлення мусульманських порядків, наприклад, у Дагестані чи в Чечні, вони можуть цим скористатися", - сказав Фесенко і висловив думку, що таке радше може статися у Дагестані, адже "у Чечні Кадиров (глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров - УНІАН) контролює ситуацію достатньо жорстко, але поки. Що буде завтра і які можуть виникнути проблеми, зараз ніхто не може сказати".

Читайте такожЗМІ: Ісламісти ІД обезголовили ще одного американського журналістаТаким чином, вважає експерт, такі потенційні ризики для Росії існують. "І якщо вони зараз почнуть відволікатися тільки на Україну, вони можуть оголити тили і можуть вилізти для них зовсім інші проблеми", - сказав Фесенко.

"Чечня живе, отримуючи данину з Росії. Росіянам це якось незручно визнавати, але дехто про це прямо каже. Навіть деякі російські урядовці на це натякали, що фактично Росія платить данину Кадирову. Звідки всі ці витрати на величезні проекти в Чечні, використання на футбольні клуби, на будівельні проекти, на показуху, дорогі машини - це данина, яку Росія платить Кадирову", - відзначив Фесенко і додав, що "Росія таким чином відкупилася від Кадирова, вони йому щорічно, щомісячно платять гроші за те, щоб він забезпечував порядок у Чечні і був лояльним до Путіна".

"Але якщо цієї данини не буде, то тоді не буде і лояльності", - сказав він.