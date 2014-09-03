"Ісламська держава" погрожує Путіну звільнити Чечню і весь Кавказ

Про це пише РИА Новости з посиланням на арабський супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

На відеозаписі один з бойовиків говорить з кабіни винищувача з території захопленого ними військового аеродрому в районі Табака в сирійській провінції Ракка. Зокрема, він заявляє, що бойовики мають намір звільнити Чечню і Кавказ "милістю Аллаха". Відеозапис супроводжується перекладом на російську мову.

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Крім того, бойовики пригрозили президенту Сирії Башару Асаду почати війну з урядовими військами в повітрі.

У кінці серпня ІД захопила аеродром в Табаку і в її руках опинилися важкі гармати, танки і літаки.

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У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, що забрав, за даними ООН, життя понад 170 тисяч осіб. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, які належать до різних збройних формувань. Найбільш активними є бойовики угруповання "Ісламська держава", на початку червня очолили наступ на північні і західні райони Іраку і оголосили 29 червня про створення "ісламського халіфату" на підконтрольних їй територіях в Іраку і Сирії.