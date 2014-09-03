На Сумщині викопали 60 кілометрів захисного рову на кордоні з Росією

У Сумській області упорядковано 60 км захисного рову на кордоні з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 3 вересня, під час прес-конференції повідомив голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга.

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«Сумська область однією з перших почала рити такий рів ще у липні. На сьогодні прорито майже 60 км рову шириною 4 м і глибиною 2 м. Свого часу зупинилися, бо інженерна машина була відправлена в зону проведення АТО. Але сьогодні приступила до роботи друга відремонтована машина», – заявив Шульга.

За його словами, захисний рів риють там, де є можливість проходу техніки, за виключенням лісів та річок.

«Це робиться для того, щоб на територію України не змогла пройти важка військова техніка з боку Росії, а також для запобігання потрапляння на Сумщину легких транспортних засобів контрабандистів», - підкреслив Шульга.

При цьому він наголосив, що наразі на кордоні Сумської області з РФ «немає передумов прямого вторгнення, але є напруга», тож прикордонники, правоохоронці та СБУ несуть службу в посиленому режимі.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України розпочинає реалізацію проекту «Стіна» в рамках заходів з облаштування державного кордону з Російською Федерацією. Про це 3 вересня заявив під час засідання Кабінету міністрів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. «Ми розпочинаємо проект «Стіна». Це проект реального будівництва кордону між Україною та Російською федерацією», - сказав він.

Довідка УНІАН. Сумська область має другий за довжиною кордон з Росією після Луганської області – 562,5 км.