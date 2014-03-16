Захисні рови з'явилися на україно-російському кордоні в Донецькій області

13:26, 16 березня 2014
Політика
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Захисні рови з'явилися на україно-російському кордоні в Донецькій області.

Про це "ОстроВу" повідомили в прес-службі Донецького прикордонного загону. 

Читайте такожУкраїнські військові показали, що можуть відповісти окупантамУ зв'язку з можливою протиправною діяльністю і з метою унеможливити перетин кордону поза облаштованих пунктів пропуску проводиться інженерне облаштування українсько-російського кордону в Донецькій області. Зокрема, з метою перекриття можливого напрямку руху транспортних засобів в обхід пунктів пропуску застосовуються рови вздовж кордону. 

Інженерне облаштування проводиться силами облдержадміністрації та місцевих органів влади. 

"Це ніяк не впливає на перетинання громадянами державного кордону в офіційних пунктах пропуску", - повідомили в прес-службі. 

Також перед пунктами пропуску з боку України з'явилися бетонні блоки-тетраподи, призначені для берегозахисних і огороджувальних споруд.

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