Командування залишило один з підрозділів АТО – джерело ВВС Україна

Про це повідомило джерело ВВС Україна в зоні АТО.

За словами співрозмовника видання, з усіма офіцерами вже три дні немає зв’язку, їм не дають жодних наказів.

"Наше керівництво залишило нас напризволяще. Наказів немає. Всі офіцери зібрали речі і втекли за багато кілометрів від передової. Не знаю, де вони. Всі чоловіки, які вважають себе справжніми чоловіками, тут залишились. Ми тримаємо оборону. Нас зрадили", - розповів військовий.

За його словами, ситуація у підрозділі вкрай напружена – останні кілька днів відбуваються потужні обстріли.

"Найближчі 10 годин нам має надійти якась допомога. Якщо вона не надійде, нас всіх тут знищать. Ми відступати не збираємось. Нас останній тиждень обстрілюють касетними мінами, які заборонені. Ми тримаємо оборону насмерть, тому що ми не збираємось відступати", - повідомив він.

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Інформацію про підрозділи, які виявилися в дуже скрутній ситуації, отримував від військових і радник президента, відомий волонтер з організації "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

"Мені дзвонили вчора і розповідали про цей і ще один підрозділ, і я передав інформацію про це в штаб АТО. Я продовжую свою волонтерську діяльність і зараз не сиджу поруч з президентом", - сказав пан Бірюков ВВС Україна.

Речник АТО Леонід Матюхін заявив, що не може "ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію" про ситуацію з підрозділом.

У своєму запитанні до пана Матюхіна кореспонденти ВВС Україна повідомили йому номер підрозділу і назву частини, а також місце її дислокації.

В офіційних структурах, причетних до АТО, інформацію не коментують.