МВС анонсувало тактичні зміни ведення бою на Донбасі

Як написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook, з усвідомленням того, що силам АТО на сході України протистоять регулярні підрозділи збройних сил РФ, очікується зміна тактики в проведенні бойових дій.

«Будь-який тактичний відступ ні в якому разі не означає поразку. Іноді потрібно відступити, щоб зберегти життя людей, добре підготуватися і нанести рішучий контрудар. Наразі відбувається перегрупування сил АТО і зміцнення лінії оборони», - зазначив він.

Читайте такожАктивність бойовиків у зоні АТО знижується - РНБО"Очікується зміна тактики в проведенні бойових дій з усвідомленням того, що нам протистоять вже не просто терористичні банди з російськими найманцями, а регулярні підрозділи ЗС РФ, що масштабно вторглися на нашу територію," - додав Шкиряк.