Порошенко проведе зустріч з лідерами США, Німеччини і Франції перед самітом НАТО

Зокрема, у зустрічі візьмуть участь президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем’єр-міністр Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд та глава італійського уряду Маттео Ренці, повідомляє Deutche Welle з посиланням на Reuters.

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Під час зустрічі український президент має надати лідерам цих держав свою оцінку нинішньої ситуації в Україні, а також зміст його бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив один з представників британських урядових кіл. За його словами, такі консультації стануть "зрозумілим сигналом" підтримки суверенітету України в конфлікті з Росією.

Нагадаємо, саміт НАТО, в якому беруть участь глави держав та урядів 28 країн-членів Альянсу, має на меті розробити нову стратегію відносин з Росією, враховуючи її агресію проти України. Окрім цього, лідери країн блоку обговорюватимуть питання посилення військової присутності в країнах-членах Альянсу в Східній Європі.