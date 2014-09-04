Обама і Кемерон заявили про підтримку України

У четвер, у день початку саміту НАТО президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон виступили зі статтею в британській газеті The Times, в якій вони обіцяють спільну підтримку Україні в її протистоянні з Росією, повідомляє Радіо Свобода.

«Односторонньою анексією Криму і введенням військ на південний схід України, що загрожує та зневажає суверенітет іноземної держави, Росія пішла наперекір базовим принципам міжнародного життя», - пишуть Обама і Камерон. - Перед обличчям спроб Росії з допомогою зброї примусити суверенну державу відмовитися від законного права на демократію і визначення свого майбутнього, ми повинні підтримати правомірний вибір Україною демократичного шляху розвитку, а також і далі допомагати їй у нарощуванні свого потенціалу».

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У статті йдеться, що альянс повинен забезпечити «сталу» присутність у Східній Європі, підкріплену сухопутними, повітряними, морськими та спеціальними силами швидкого реагування, які можуть бути «оперативно розгорнуті в будь-якій точці земної кулі».

Президент США і прем'єр-міністр Великобританії закликали партнерів НАТО виконати взяте на себе зобов'язання виділити не менше двох відсотків ВВП своїх країн на оборонні потреби з метою демонстрації «непохитної колективної рішучості» союзу.

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Сполучені Штати і Великобританія, йдеться в статті, «не відступлять від свого наміру дати відсіч» угрупуванню «Ісламська держава», що оперує в Іраку і Сирії, яке обезголовило двох заручників - американців і загрожує смертю ще одному заручнику - британцеві.

«Терористи сильно помиляються, думаючи, ніби ми похитнемося, зіткнувшись з їхніми погрозами. Кровожерливим вбивцям не залякати такі країни, як Британія і Америка», - пишуть лідери двох країн.