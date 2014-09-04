Порошенко прибув на саміт НАТО (фото)

Про це повідомляє Адміністрація президента в Twitter.

«Президент України Петро Порошенко прибув на саміт НАТО», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуватиме у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з робочим візитом.

У Південному Вельсі у місті Ньюпорт Порошенко візьме участь у саміті НАТО.

Планується, що український президент виступить на засіданні глав держав та урядів альянсу, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, а також проведе низку зустрічей.

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Президент розпочне свою участь у саміті зі спільної зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом США Бараком Обамою, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем’єр-міністром Італії Матео Ренці та президентом Франції Франсуа Олландом.

Також передбачаються двосторонні зустрічі з президентами Франції Франсуа Олландом, Польщі Броніславом Коморовським, Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем’єр-міністрами Великобританії Девідом Кемероном, Канади Стівеном Харпером, Державним секретарем США Джоном Керрі, а також – з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.