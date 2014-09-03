Президент Грузії збирається просити на саміті НАТО про членство

Виступаючи в дослідницькому центрі «Чатам-Гаус» у Лондоні, він додав, що усвідомлює: рішення про це ухвалюються не так просто, передає радіо Свобода.

У союзі НАТО раніше заявляли, що на цьому саміті рішень про нові розширення Північноатлантичного союзу не ухвалюватимуть.

Читайте такожЗМІ: на саміті НАТО спецстатус отримають 5 країн Але, як повідомляли, НАТО запропонує Грузії на саміті «істотний пакет» заходів співпраці, які допоможуть країні наблизитися до Північноатлантичного союзу.

Грузія вже давно твердо проголосила курс на вступ до НАТО і не відступила від нього і зі зміною керівництва держави. У січні 2008 року, ще до вторгнення Росії, у Грузії відбувся консультативний референдум щодо необхідності курсу країни на вступ до НАТО; за це проголосували 77 відсотків його учасників.