Жириновський назвав умови, за яких прибуде на допит у Київ

Про це повідомляє прес-служба ЛДПР.

Між тим, Жириновський заявив, що не відмовляється від своєї обіцянки приїхати на допит, але за певних умов.

Читайте такожЖириновський: Росія повинна захопити Казахстан«Із задоволенням поїду, але ми просимо дозволити висадку російського десанту в аеропорту Бориспіль. Коли наші хлопці зачистять Київ від нацистської нечисті, я спокійно прогуляюсь по мирній столиці Малоросійського федерального округу Росії до слідчого управління на вулиці Богомольця. Всього лише одна дивізія ВДВ. Якщо в Києві вважають, що мало, можна ще чотири дивізії висадити», – заявив Жириновський.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня МВС України викликало на допит громадян РФ, депутатів Держдуми Володимира Жириновського, Геннадія Зюганова та Сергія Миронова, міністра оборони Сергія Шойгу й мільярдера Костянтина Малафєєва. Їх підозрюють у фінансуванні та організації незаконних збройних формувань на території України.