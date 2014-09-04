Порошенко: Україна отримала те, на що ми чекали - підтримку НАТО

Президент України Петро Порошенко розпочав свою участь у Саміті НАТО у Південному Уельсі з унікальної за форматом спільної зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, президентом США Бараком Обамою, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці та президентом Франції Франсуа Олландом.

«Унікальний формат зустрічі демонструє підтримку країнами НАТО територіальної цілісності України, що зіткнулася із зовнішньою агресією», - зазначив глава Української держави на початку зустрічі, повідомляє прес-служба президента України.

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Зазначається, що керівники держав обговорили глобальний, континентальний та регіональний контексти подій на Сході України та відзначили необхідність пошуку шляхів мирного вирішення ситуації, що склалася.

Коментуючи зустріч, президент України підкреслив, що фактично вперше в історії нашої держави відбулася зустріч в форматі лідерів 5-ти найбільших країн світу - президента США, прем'єр-міністра Великої Британії, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра та президента Франції, на якій було продемонстровано рішучі наміри щодо підтримки України.

«Є розуміння, що, підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують стабільність Європи та світу. Це сьогодні не тільки питання українського конфлікту, це - глобальне питання», - наголосив глава держави.

Порошенко повідомив, що відбувся обмін думкам щодо кількох напрямків. Зокрема, обговорювалась підтримка України у безпековій сфері. «Сьогодні в резолюції Саміту НАТО буде чітке твердження, що Україна має підтримку з боку НАТО», - заявив Президент, повідомивши, що будуть прийняті визначальні рішення щодо залучення України до спеціальної програми, де будуть створені 4 трастові фонди, які сприятимуть вирішенню питань логістики, комунікації, кіберзлочинності, соціальної реабілітації поранених.

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За словами Порошенка, окрему увагу учасники зустрічі приділили військово-технічному співробітництву. В декларації буде зазначено, що НАТО підтримує двосторонні рішучі дії країн-членів щодо забезпечення військово-технічної підтримки для України. «Це - саме те, чого ми чекали», - резюмував глава держави.

Він також зазначив, що сьогодні буде обговорено координацію подальших дій, в тому числі в питанні застосування санкцій.