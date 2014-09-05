На Донеччині найманці із РФ примушують фермерів ремонтувати техніку і будувати укріплення

У Донецькій області російські найманці примушують фермерів віддавати їм гроші на пальне і ремонтувати пошкоджену техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"У селі Олексіївка Амвросіївського району Донецької області російські найманці вимагають у місцевих фермерів гроші на пальне та примушують ремонтувати техніку. У разі відмови бойовики погрожують забирати в селян земельні паї та майно", - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що терористи примушують чоловіків із селища Безіменне Новоазовського району Донецької області облаштовувати фортифікаційні споруди.