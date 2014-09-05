В Уельсі проходить саміт НАТО

Крім цього генсек підкреслив, що цей саміт є "вирішальним в вирішальний час. Сьогодні ми зіткнулися з ситуацією в сфері безпеки, яка різко змінилася. На сході Росія атакує Україну, на південному сході ми бачимо підйом терористичних організацій -" Ісламської держави ". На півдні ми бачимо нестабільність і небезпеку ", - сказав Расмуссен.

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Очікується, що в ході саміту будуть прийняті стратегічно важливі рішення. Одне з них вже було прийнято сьогодні - 7 країн блоку домовилися про створення військових сил швидкого реагування.

Між тим, президент Польщі Броніслав Коморовський вже заявив, що наступний саміт Альянсу пройде в 2016 році у Варшаві.