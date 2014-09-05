Порошенко покладає великі надії на переговори про припинення вогню на Донбасі - Коморовський



Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив у четвер президент Польщі Броніслав Коморовський після переговорів з Порошенком у Нью Порті в рамках саміту НАТО.

”Виглядає на те, що українська сторона має великі надії на припинення вогню у східних регіонах України”,- сказав він на прес-конференції, котру транслювало польське телебачення.

Коморовський теж відзначив, що сама українська влада повинна визначати те, яку допомогу вона хоче отримати від західних держав та свою ”політичну еластичність”.

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”Для нас головне, аби Україна сама визначала свої цілі та прагнення. Польща та, думаю, більшість країн НАТО зацікавлені в наданні ефективної допомоги для припинення конфлікту на Сході”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше президент Порошенко не виключив можливості того, що в найближчу п`ятницю може бути оголошене двостороннє припинення вогню на Донбасі, якщо дійде до зустрічі контактної групи у Мінську та учасники переговорів зможуть домовитись про втілення в життя мирного плану для цього регіону.