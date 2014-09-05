СБУ затримала координатора агентурної мережі бойовиків на Донбасі (фото)

Про це йдеться у повідомленнях на сайті СБУ.

Так, контррозвідка СБУ затримала жителя Волновахи, громадянина України С., 1975 р.н., який здійснював на території Донецької області розвідувально-підривну діяльність для терористичної організації "ДНР".

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С. зізнався, що був завербований одним із терористів «ДНР» під псевдонімом «14». за його завданням збирав і передавав бойовикам заздалегідь обумовленим каналом зв’язку відомості про місця дислокації, кількісний склад та озброєння підрозділів Збройних сил України, а також маршрути пересування військової техніки, задіяної в АТО.

Крім того, він стежив за жителями Волновахи, виявляючи серед них проукраїнських громадян та осіб, які відстоюють територіальну цілісність нашої держави.

Бойовики залучали С. до підготовки диверсій на територіях, контрольованих українськими військовими.

У затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій, ручну гранату, травматичний пістолет, холодну зброю, а також велику кількість літератури антиукраїнського змісту. Тривають оперативно-слідчі дії.

Також контррозвідники СБУ затримали координатора агентурної мережі терористичної організації «ДНР», яка діяла у Слов’янському районі та Краматорську. Затримана 25-річна жителька Краматорська збирала і систематизувала відомості про місця дислокації, кількісний склад, озброєння та маршрути руху підрозділів АТО. Визначеним заздалегідь каналом зв’язку вона передавала інформацію ватажку одного з угруповань «ДНР».

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Співробітники СБУ затримали також спільника зловмисниці - інформатора терористів з позивним «Шмель». У нього вилучено ручні гранати та вогнепальну зброю. Контррозвідники встановили, що з травня «Шмель» брав участь у терористичній діяльності у складі «ДНР».

Після звільнення Слов’янська і Краматорська з-під контролю терористів зловмисники за завданням «ДНР» збирали відомості про підрозділи АТО. Тривають допити, оперативно-слідчі дії.