СБУ затримала розвідувальну групу, яка збирала інформацію для російських спецслужб

Передані групою розвідувальні дані російські військові використовували для нападів на українські позиції, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що троє затриманих членів групи передавали безпосередньо російським розвідникам відомості про місця розташування військової техніки, українські блокпости, особовий склад та озброєння підрозділів Збройних сил України.

Співробітники СБУ затримали організатора цієї розвідувально-диверсійної групи, громадянина України Ш., 1965 р.н., на прізвисько «Міхей», який особисто вербував найманців, узагальнював отриману від спільників інформацію про українських військових та був зв’язковим з російськими офіцерами.

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На зв’язку з росіянами була і громадянка С., 1972 р.н., на прізвисько «Чорна вдова», яка у травні організовувала так званий «референдум» у Маріуполі. У складі групи вона збирала розвідувальну інформацію та відомості про місцевих жителів, готових до диверсійної роботи і виконання завдань з дестабілізації обстановки в населених пунктах, з яких було вибито бойовиків.

Розвідувальні дані щодо організації охорони морського кордону України, українських військових у Маріуполі та Новоазовську збирав керівник однієї з обласних держструктур, відомий терористам «ДНР» та російським офіцерам за прізвиськом «Рибак».

Встановлено, що затримані причетні до збройних нападів на військову частину та міське управління міліції в Маріуполі у травні.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України здійснюються оперативно-слідчі дії.