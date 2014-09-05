Порошенко наказав Генштабу припинити вогонь з 18:00

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йдеться у заяві Порошенка.

Читайте такожПорошенко повідомив про підписання з бойовиками протоколу про припинення вогню"Мої міжнародні переговори в Брюсселі та Мінську продемонстрували потужний запит на мирне політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Такі ж настрої домінували під час моїх зустрічей з світовими лідерами на саміті НАТО в Уельсі. Миру прагне цілий світ, миру прагне вся Україна, включаючи і мільйони мешканців Донбасу", - йдеться у заяві.

Порошенко у черговий раз підкреслив, що найвищою цінністю є людське життя і влада зобов'язана зробити все "можливе і неможливе", щоб страждання людей закінчилися.

"Виходячи із заклику Президента Росії Володимира Путіна до керівників незаконних збройних формувань Донбасу зупинити вогонь, підписання протоколу на засіданні Тристоронньої контактної групи з імплементації мирного плану президента України, я віддаю наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь починаючи з 18.00 5 вересня", - повідомив Порошенко.

Він також доручив міністру закордонних справ України спільно з ОБСЄ забезпечити ефективний міжнародний контроль за дотриманням режиму припинення вогню, який має носити винятково двосторонній характер.

Як зауважив президент, він розраховує, що ці домовленості, включаючи припинення вогню та звільнення заручників, будуть чітко дотримуватися.

У свою чергу, як заявили бойовики російському агенству РИА Новости, їх терористичні організації "ЛНР" та "ДНР", як і раніше, мають намір від'єднатися від України.

"Ми збираємося продовжити курс на від'єднання. Припинення вогню - це вимушений захід. Нам належить зробити ще багато", - сказав бойовик, який вважає себе "прем'єром" в терористичній організації "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україна - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов.

Від бойовиків приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.