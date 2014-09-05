Порошенко повідомив про підписання з бойовиками протоколу про припинення вогню (додане відео)

Як повідомляє BBC, документ повинен набути чинності сьогодні о 18:00.

Порошенко заявив про це в Уельськомі місті Ньюпорт перед зустріччю з прем'єр-міністром Норвегії. Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україна - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов.

Від бойовиків приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Про підписання протоколу також повідомляє РИА Новости з посиланням на твіттер бойовиків.