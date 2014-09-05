Порошенко повідомив про підписання з бойовиками протоколу про припинення вогню (додане відео)
16:50, 05 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.
Учасники переговорів в Мінську / фото instagram/vasilymaximov
Як повідомляє BBC, документ повинен набути чинності сьогодні о 18:00.
Порошенко заявив про це в Уельськомі місті Ньюпорт перед зустріччю з прем'єр-міністром Норвегії. Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україна - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов.
Представники бойовиків на переговорах в Мінську / фото Радыё Свабода
Від бойовиків приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.
Про підписання протоколу також повідомляє РИА Новости з посиланням на твіттер бойовиків.
ТЕРМІНОВО: У Мінську представники України і ДНР і ЛНР підписали протокол про припинення вогню з 18.00 п'ятниці
- ДНР Новоросія (@press_dnr) 5 вересня 2014
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