Порошенко повідомив про підписання з бойовиками протоколу про припинення вогню (додане відео)

16:50, 05 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Учасники переговорів в Мінську / фото instagram/vasilymaximov

Як повідомляє BBC, документ повинен набути чинності сьогодні о 18:00.

Порошенко заявив про це в Уельськомі місті Ньюпорт перед зустріччю з прем'єр-міністром Норвегії. Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україна - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов.

Представники бойовиків на переговорах в Мінську / фото Радыё Свабода

Від бойовиків приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Про підписання протоколу також повідомляє РИА Новости з посиланням на твіттер бойовиків. 

 

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