Українські силовики під Донецьком не вірять у дієвість припинення вогню – ЗМІ
20:36, 05 вересня 2014Політика
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Українські силовики не вірять, що домовленість про перемир’я призведе до реальних результатів.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.ua.
"Попереднє перемир'я обійшлося в кілька десятків людських життів", - прокоментував один із командирів.
Читайте такожООН готова проконтролювати виконання угоди про припинення вогнюЯк повідомили військові, за даними розвідки, у бойовиків на заході Донецька днями відбулась ротація. Тому, незважаючи на перемир’я, бійці все одно готуються до можливого нічного бою.
Під Донецьком солдати АТО не вірять у дієвість припинення вогню
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінськупідписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.
Пізніше Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.
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