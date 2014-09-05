Українські силовики під Донецьком не вірять у дієвість припинення вогню – ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Попереднє перемир'я обійшлося в кілька десятків людських життів", - прокоментував один із командирів.

Читайте такожООН готова проконтролювати виконання угоди про припинення вогнюЯк повідомили військові, за даними розвідки, у бойовиків на заході Донецька днями відбулась ротація. Тому, незважаючи на перемир’я, бійці все одно готуються до можливого нічного бою.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінськупідписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Пізніше Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.