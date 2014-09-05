Обама: Санкції - єдина причина, через яку Росія пішла на перемир'я
Санкції, які вже були і будуть застосовані, мають сильний вплив на російську економіку та ізолюють Росію.
Президент США Барак Обама сподівається, що Росія дотримається домовленості про припинення бойових дій на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама заявив у Ньюпорті на прес-конференції після саміту НАТО, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про домовленість щодо припинення вогню на Донбасі сьогодні з 18.00.
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«Щодо припинення вогню. Ми на це сподіваємося, але, базуючись на досвіді, ми також сумніваємось, що сепаратисти припинять вогонь, а росіяни не будуть порушувати український суверенітет та територіальну цілісність. Тому це має бути перевірено», - сказав Обама.
Президент США нагадав, що у даний час ЄС узгоджує нові санкції проти РФ.
«На мою думку, якщо подивитися на план президента Порошенка, то для його імплементації необхідний деякий час», - зауважив він.
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«Я хочу наголосити, що єдина причина, що ми бачимо домовленість про припинення вогню у цей момент, це тому, що санкції, які вже були і будуть застосовані, мають сильний вплив на російську економіку та ізолюють Росію. Шлях для Росії знову приєднатися до міжнародної спільноти, яка поважає міжнародні закони, ще є», - заявив президент США.